Feldhamster, Zauneidechse & Co. rücken beim Bau des Solarparks nahe Allstedt in den Fokus

Allstedt/MZ - Die Entwürfe von zwei Bebauungsplänen für insgesamt 48 Hektar Ackerfläche zwischen Allstedt und Niederröblingen befinden sich jetzt in der Phase der öffentlichen Auslegung. Die enen endless energy GmbH will auf dem Flurstück „Im Röblinger Felde am Weinberg“ Photovoltaikanlagen errichten. Während der Auslegung können Interessenten in die Planentwürfe schauen und eventuelle Bedenken anmelden.