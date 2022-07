So wird man zum Bildhauer

Im Rahmen des Projektes „Rose trifft Kunst“ im Rosarium in Sangerhausen werden auch Kurse angeboten. So unter anderem von Anette Garz aus Stendal, die seit einigen Jahren ihr künstlerisches Refugium in der Fotografie gefunden. Im Europa-Rosarium bietet sie ganz besonderen Fotokurse an, die sich mit der Entspannung durch meditative Fotografie befassen. Der erste Kurs findet statt am 30. Juli ab 13 Uhr, der zweite am 31. Juli um 10 Uhr. Geeignet sind die Kurse ab zwölf Jahre.

Bei „Rose trifft Kunst“ sind in diesem Jahr auch Skulpturen afrikanischer Künstler aus der Skulpturengalerie „Into Africa“ aus Wernsbach.

Künstler aus Zimbabwe

Inspiriert in Sangerhausen