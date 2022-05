So steht es um die Holzkonstruktion in der Stolberger Thyragrotte

Archivbild von 2015 - Badespaß in der Stolberger Thyragrotte

Stolberg/MZ - Mit einer guten Nachricht hat Südharz’ Bauamtsleiter Björn Schade in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend den Ratsmitgliedern ein paar Sorgen genommen: Die markante Holzkonstruktion des Stolberger Freizeitbades befindet sich in einem besseren Zustand als befürchtet.