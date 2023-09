Der einstige Hüttenteich wird vom Schlamm befreit und soll schon bald zu einem attraktiven Ausflugsziel werden. Was das genau passiert.

So soll der Grillenberger Schlossteich zu einem attraktiven Ausflugsziel werden

Grillenberg/MZ - Strukturwandel in Grillenberg? Und ob! Die Stadt Sangerhausen lässt jetzt den Schlossteich sanieren, der reichlich 6.000 Quadratmeter groß ist und durch die Gonna gespeist wird. Unterstützt wird das Projekt durch das Bundesumweltministerium; es fördert Kommunen und andere regionale Akteure in drei ausgewählten Strukturwandelregionen bei der Umsetzung von Modellvorhaben zur ökologischen Nachhaltigkeit. Der Landkreis Mansfeld-Südharz gehört zum Mitteldeutschen Revier, in dem der Kohleausstieg längst beschlossene Sache ist.