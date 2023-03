Debatte um Wolfsberger Freibad So sieht der Entwurf der Sangerhäuser Stadtverwaltung aus - Reicht die Beckengröße?

Die Stadt Sangerhausen stellt einen Entwurf vor, wie das Freibad in Wolfsberg künftig aussehen könnte. Was es für Kritik aus dem Ortsteil an den Plänen gibt.