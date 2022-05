So sehen die Umbaupläne für das Sangerhäuser Stadtbad aus

Sangerhausen/MZ - Nach anfangs heftigen Diskussionen war es zuletzt ruhig geworden um das Großvorhaben: Nun liegen aber zwei Gestaltungsvarianten zum Umbaus des Sangerhäuser Stadtbads vor. Diese Vorplanung hat das Architekturbüro Pichler aus Hall in Tirol erstellt. Die Österreicher waren im Zuge einer europaweiten Ausschreibung gefunden worden und hatten im August 2021 den Planungsauftrag für das Projekt erhalten. Wie berichtet, soll das über 90 Jahre alte, sanierungsbedürftige Freibad für über vier Millionen Euro umgebaut.

Zwei Varianten für das Sangerhäuser Stadtbad

Die beiden Varianten, die die Verwaltung den Stadträten in den Unterlagen zur nächsten Ratssitzung zur Entscheidung vorgelegt hat, unterscheiden sich in der Größe des Schwimmer- und in der Lage des künftigen Kinderplanschbeckens .

Die Variante 1 zeigt ein Schwimmbecken mit vier wie bisher 50 Meter langen Bahnen, daneben soll es einen Sprungturm mit separatem Becken und ein Nichtschwimmerbecken geben. Das Kinderplanschbecken befindet sich östlich des Schwimmerbereiches, durch eine Liegefläche von diesem getrennt. Ebenfalls östlich des Schwimmerbeckens soll eine halboffene Röhrenrutsche entstehen, die in den Hang der Liegewiese integriert wird und die über einen separaten Auslauf verfügt.

Bei der zweiten Variante ist ein deutlich kleineres Schwimmerbecken vorgesehen. Es soll nur über 25-Meter-Bahnen verfügen. Das Kinderplanschbecken wird bei dem Vorschlag auf der Stirnseite des Schwimmerbereiches in die sogenannte Badeplattform integriert. „Diese gestaltet sich so übersichtlicher für Familien mit Kindern, da auch der Nichtschwimmerbereich sich unmittelbar anschließt“, wirbt die Verwaltung.

Gestaltungsvarianten für das Stadtbad in Sangerhausen (Grafik: MZ/Büttner)

Deutliche Kostenunterschiede

Standort und Größe der Rutsche, der Sprungturm und das Sprungbecken sowie das Nichtschwimmerbecken sind in beiden Varianten gleich. Sie unterscheiden sich aber in den Kosten: Den Investitionsaufwand für Variante 1 beziffern die Planer aus Tirol nach jetzigem Stand auf rund 4,41 Millionen Euro. Die Betriebskosten sollen bei rund 119.000 Euro pro Jahr liegen.

Die Investionskosten für die zweite Variante gibt die Stadt mit 4,03 Millionen Euro an, der Betriebsaufwand soll 105.000 Euro betragen. Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) favorisiert auch aufgrund der niedrigeren Kosten die zweite Variante. „Persönlich finde ich diese auch schöner, weil bei der ersten Variante die 50-Meter-Bahnen wie eine Barriere vor den anderen Becken liegen.“

Er hat vorgeschlagen, die zweite Variante mit dem kleinen Schwimmerbecken als Grundlage für die Diskussion mit den Denkmalschutzbehörden zu nehmen. Da das im Bauhausstil errichtete Bad unter Denkmalschutz steht, müssen die Behörde Segen zum Umbau geben.

Strauß: „Eines ist sicher, billiger wird es nicht“

Im Bauausschuss, wo das Thema jetzt das erste Mal diskutiert wurde, gab es aber noch einen Vorstoß für eine dritte Variante: Die Fraktion BOS, FDP, Bauernverband schlägt vor, das Schwimmer- und Sprungbecken wie bisher im westlichen Teil des Badebereichs zu kombinieren, „um teure Tiefbauarbeiten zu sparen“, sagte Fraktionschef Gerhard von Dehn Rotfelser.

Denn dort, wo die Planer, in den Varianten 1 und 2 das neue Schwimmerbecken vorgesehen hatten, befindet sich heute der Nichtschwimmerbereich. Er müsste für das geplante neue Schwimmerbecken vertieft werden. „Kostenintensive Betonabbruch- und -auffüllarbeiten wären die Folge“, sagt der BOS-Fraktionschef, der früher selbst eine Baufirma leitete. Zumindest die Ausschussmitglieder haben sich mehrheitlich bereits für die BOS-Variante entschieden. Die Verwaltung will nun bis zur Ratssitzung am Donnerstag nächster Woche prüfen, was möglich ist.

Den Umbau des Bades fördert der Bund mit 3,5 Millionen Euro. Die Stadt muss einen zehnprozentigen Eigenanteil aufbringen. Strauß sagte, sein Ziel sei es, 2023 soweit zu sein, bauen zu können. Um die Fördermittel zu bekommen, „muss das Bad 2024 fertig sein“. Generell müsse man schauen, wie sich die stark gestiegenen Baupreise auf den Umbau auswirken, betonte der Oberbürgermeister. Das werde man aber erst nach der Ausschreibung der Arbeiten wissen. Strauß: „Eines ist sicher, billiger wird es nicht.“