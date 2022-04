So lief die Krönung der neuen Majestäten im Sangerhäuser Europa-Rosarium

Sangerhausen - Schönstes Sommerwetter, das Rosarium in voller Blüte und die Inzidenz seit Tagen bei 0,0 - bessere Bedingungen hätte man sich bei der Rosenstadt GmbH gar nicht wünschen können für die Krönung der neuen Rosenmajestäten. Statt wie sonst zum Saisonstart am 1. Mai ging das Spektakel diesmal zur Hauptblüte und auf dem Konzertplatz über die Bühne. Das Geheimnis, wer als neue Rosenprinzessin in den Kreis der Majestäten eintritt, wurde dabei erst am Ende gelüftet. Julia Thomasius aus Hayn saß zunächst im Publikum und nur am Rosenmuster auf ihrem zivilen Kleid hätte man vielleicht schon erahnen können, dass da die neue Prinzessin auf ihre Ernennung wartet.