So läuft es ab 2022 mit der Fieberambulanz in Mansfeld-Südharz

Vier Mediziner sichern das Angebot der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolferode ab.

Eine Mitarbeiterin in einer Teststation nimmt einen Nasenabstrich (Symbolbild).

Sangerhausen/MZ - Ein Satz von Landrat André Schröder im Kreistag hatte aufhorchen lassen. Sinngemäß sagte er, dass es zum damaligen Zeitpunkt - Mitte Dezember - noch nicht sicher sei, ob die Fieberambulanz in Wolferode auch im kommenden Jahr noch an Ort und Stelle und in gewohnter Form verfügbar sein würde.