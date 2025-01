Falscher Alarm Smartwatch löst Großeinsatz der Feuerwehr in Wippra aus: Wer übernimmt die Kosten für den Einsatz?

Am Montag erhielt die Leitstelle in Halle eine Notfallmeldung: Eine Smartwatch meldete den Sturz einer Frau nahe der Talsperre in Wippra. Ein falscher Alarm, wie sich herausstellte. Muss die Frau die Kosten des Einsatzes tragen?