Situation bleibt dramatisch: Wasser im Schaubergwerk Wettelrode steigt weiter an

In den vergangenen Tagen ist es zu einem Wassereinbruch im Röhrigschacht gekommen. Trotz laufender Pumpen steigt das Wasser weiter an. Was dagegen unternommen wird.

Sangerhausen/MZ - Videoaufnahmen aus dem Röhrigschacht Wettelrode zeigen das ganze Ausmaß. Wasser tropft und fließt von allen Seiten in die Strecke hinein und steht kniehoch. „Es ist eine Situation, die in diesem Maße noch nie vorgekommen ist“, sagt Matthias Grünberg, Leiter der Rosenstadt GmbH. Ein bisher ungeklärter Wassereinbruch im Röhrigschacht hat zu einer dramatischen Situation unter Tage geführt. Seit einer Woche ist deswegen das Bergbaumuseum in Wettelrode geschlossen. Wie lange noch, steht in den Sternen.