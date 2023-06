Emseloh/MZ - In 34 Punktspielen der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt stand Simon Schmidt für die Elf von Eintracht Emseloh auf dem Platz. In 33 Partien gelang ihm dabei kein einziger Treffer. Im 34. Spiel änderte sich das grundlegend. Gleich drei Tore steuerte der 32-Jährige am Sonnabendnachmittag zum vor allem in der Höhe überraschenden 6:1-Auswärtserfolg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

seiner Eintracht im Spiel beim Tabellen-Schlusslicht Blau-Weiß Farnstädt bei. Nicht zuletzt dank seiner Treffsicherheit kann Emseloh nun doch auf den Verbleib in der Verbandsliga hoffen.