Warum der freie Verkauf von Feuerwerk das kleinste Problem für die Krankenhäuser ist

Viele Menschen in Mansfeld-Südharz freuen sich auf Silvester und das dazugehörige Feuerwerk. In den Notaufnahmen der Kliniken hingegen wappnet man sich hingegen für eine extreme Nacht.

Symbolfoto - In der Helios Klinik blickt man sorgenvoll in Richtung Jahreswechsel.

Sangerhausen/MZ - Nach zwei Jahren Verkaufsverbot dürfen in Deutschland seit Donnerstag auch wieder Feuerwerksartikel der Klasse 2 im Handel angeboten werden. Die große Nachfrage zum Verkaufsstart lässt erahnen, dass in diesem Jahr deutlich mehr geböllert und gezündet wird. Sieht man in den Helios-Kliniken in Mansfeld-Südharz mit sorgenvollem Blick in Richtung Jahreswechsel und richtet sich auf eine schwere Nacht in den Notaufnahmen ein?