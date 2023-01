Für 250 Euro und mehr eingekauft: Ansturm auf Raketen, Böller und Co in Mansfeld-Südharz

In den Supermärkten im Landkreis Mansfeld-Südharz sind Silvesterraketen, Böller und vor allem Batterien stark nachgefragt. Einige Kunden kauften für 250 Euro und mehr ein. Während in den Supermärkten der Laden brummte, wurde anderswo erst gar kein Feuerwerk verkauft.

Sascha Wypior aus Rotha hat sich ein Limit von 150 Euro gesetzt und will in Schwenda ins neue Jahr feiern.

Sangerhausen/MZ - Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr. Der Parkplatz am Sangerhäuser Lidl-Markt ist rappelvoll. Im Laden stehen Kunden mit bereits gut gefüllten Einkaufswagen voller Knaller, Raketen und Feuertöpfe an den beiden Regalen, an denen zum Verkaufsstart die Feuerwerksartikel ausgepreist sind. Gespannt schauen sie dabei zu, wie eine Verkäuferin weitere Kartons auspackt und die Ware ins Regal sortiert.