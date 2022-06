Silke Seifert (Freie Bürger Mitteldeutschland): Nicht bei Jugendhilfe sparen

Aktuell sitzt bislang kein Mitglied der Freien Bürger Mitteldeutschland (FBM) im Landtag Sachsen-Anhalt. Das zu ändern, tritt Silke Seifert aus Wippra an. Die 52-jährige Erzieherin will sich unter anderem für die Stärkung alternativer Schulformen einsetzen. „Ich will, dass die Hürden für eine solche Schulform nicht mehr so groß sind“, sagt Seifert, die seit der Gründung der FBM Parteimitglied ist und aktuell den Kreisvorsitz in Mansfeld-Südharz innehat. „Ich halte es für wichtig, dass Eltern und Kinder eine Auswahl haben, die den Bedürfnissen der Eltern und Kinder besser entspricht.“

