Sangerhausen/MZ - In der Sangerhäuser Fröbelstraße ist am Freitagnachmittag ein siebenjähriger Junge von einem Bus erfasst worden. Das Fahrzeug sei gerade im Anfahren gewesen, als der Junge zwischen parkenden Autos auf die Straße lief, so die Polizei. Der Siebenjährige knallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Er kam zu Beobachtung ins Krankenhaus.