Sangerhausen - Es gibt sie, die freundlichen, helfenden Menschen und es gibt böse Spitzbuben, die das ausnutzen, wie Agathe Bremer aus Grillenberg noch immer berührt zu berichten weiß. „Da wurde im vergangenen Jahr der Computer ihres Mannes gehackt“, berichtet sie. Die Täter hatten an die dort gespeicherten Adressen E-Mails versandt, in denen behauptet wurde, er würde im Ausland festsitzen und bräuchte Geld, um wieder nach Hause zu kommen. Tatsächlich ist einer der Bekannten auf den Trick hereingefallen und hatte 200 Euro überwiesen. Die Gutmütigkeit des Mannes wurde schamlos ausgenutzt. Binnen einer halben Stunde war das Geld von seinem Konto abgebucht. Ein Anruf bei Bremers hätte genügt, um sicher zu gehen, ob sich Herr Bremer tatsächlich in einer so misslichen Lage befindet.