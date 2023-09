Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis/MZ - Der Vorwurf wiegt schwer: An einer Sekundarschule in Mansfeld-Südharz soll in den ersten Tagen des neuen Schuljahres ein zwölfjähriges Mädchen von einem älteren Mitschüler aus der gleichen Klasse sexuell angegriffen worden sein. Der Junge habe es von hinten an den Armen festgehalten und sich an ihr gerieben – mit eindeutigem Ziel. So schildert es der Stiefvater des Kindes, der sich an die Mitteldeutsche Zeitung wandte. Schon vor den Sommerferien sei das Mädchen von dem Mitschüler immer wieder gegen seinen Willen an der Brust und im Schritt berührt worden, erzählt er. Sie solle sich nicht so haben, habe der 14-Jährige gesagt.