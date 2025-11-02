Acht Sekunden – mehr Zeit bleibt vielen Fußgängern in Mansfeld-Südharz nicht, um sicher über die Straße zu kommen. Die MZ hat mit denen gesprochen, die täglich auf Grün warten.

Und schon wieder Rot. In Sangerhausen, wie hier in der Hüttenstraße, sind manche Ampelphasen so kurz, dass einige Leute es nicht über die Straße schaffen.

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - In ganz Sachsen-Anhalt gibt es Beschwerden über zu kurze Grünphasen an Fußgängerampeln. Besonders ältere und mobilitätseingeschränkte Passanten schaffen es oft nicht, die Straße rechtzeitig zu überqueren. Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz ist das vielerorts ein Problem – von Sangerhausen bis Helbra.