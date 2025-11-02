Zu kurze Ampelphasen Senioren fordern längere Grünphasen an Ampeln in Mansfeld-Südharz
Acht Sekunden – mehr Zeit bleibt vielen Fußgängern in Mansfeld-Südharz nicht, um sicher über die Straße zu kommen. Die MZ hat mit denen gesprochen, die täglich auf Grün warten.
02.11.2025, 18:00
Eisleben/Sangerhausen/MZ. - In ganz Sachsen-Anhalt gibt es Beschwerden über zu kurze Grünphasen an Fußgängerampeln. Besonders ältere und mobilitätseingeschränkte Passanten schaffen es oft nicht, die Straße rechtzeitig zu überqueren. Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz ist das vielerorts ein Problem – von Sangerhausen bis Helbra.