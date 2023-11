Polarlichter hat Louise Jurk am 5. November um 18.13 Uhr am Sportplatz in Allstedt fotografiert.

Allstedt/MZ. - Die Nordlichter, die in der Nacht zu Montag bis in den Süden Deutschlands spektakulär den Himmel färbten, sind auch in Allstedt zu sehen gewesen. Den Beweis dafür liefert Louise Jurk, die ein Foto des Himmelsschauspiels in der Allstedter Facebook-Gruppe hochlud. Das Bild zeigt, wie der Himmel über dem Allstedter Sportplatz auf dem Schlossberg in flammend rotviolettes Licht getaucht ist.