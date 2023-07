Nach 20 Jahren gab es wieder ein Seifenkistenrennen in Hayn/Harz. Sieben Fahrzeuge und 13 Teilnehmer waren am Start.

Seifenkistenrennen in Hayn/Harz

Nach 20 Jahren gab es eine Wiederauflage des Seifenkistenrennen in Hayn. Sieben fahrbare Untersätze waren am Start.

Hayn - Die fast schnurgerade Mittelstraße in Hayn zog am Samstag viel Publikum an. Der Grund dafür war, dass nach rund 20 Jahren wieder ein Seifenkistenrennen stattfand.