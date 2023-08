Einen ungewöhnlichen Vorfall gab es Freitagabend zwischen Wolferstedt und Allstedt. Auf einem Acker an der Landesstraße 218 ging plötzlich ein Segelflugzeug nieder. Was die Ursache dafür war.

Wolferstedt/Allstedt - Ungewöhnlicher Vorfall an der Landesstraße 218: Zwischen Wolferstedt und Allstedt musste am Freitagabend kurz nach 19 Uhr ein Segelflugzeug auf einem abgeernteten Acker notladen. Ursache war ein plötzlicher Strömungsabriss in der Luft, teilte Ulrike Diener, die Sprecherin der Polizeiinspektion Halle, am Samstag mit. Die Besatzung, ein 57-jähriger Pilot und seine Ehefrau, blieb unverletzt. Auch an ihrem Fluggerät enstand bei der Notlandung offenbar kein Schaden.