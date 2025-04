Mara Mauermann aus Essen im Ruhrgebiet stellt ihr Buch „Kleinbürgeralbum I von Glashütte in die Goldene Aue“ vor. Dabei verliebt sie sich in die Stadt ihrer Vorfahren.

Schwörkes Enkelin geht in Sangerhausen auf Spurensuche

Familienforschung in Sangerhausen

Mara Mauermann mit Buch ihrem Buch "Kleinbürgeralbum I von Glashütte in die Goldene Aue". Für die Recherchen kam die Enkelin von Friedrich Wilhelm Schwörke mehrmals nach Sangerhausen.

Sangerhausen - Das Haus am Tromberg 2 gehört zu den eher unscheinbaren Häusern in Sangerhausen. Aber für Mara Mauermann aus Essen hat es eine besondere Bedeutung: Es ist das Haus, in welchem ihr Urgroßvater, der Bahnarbeiter Karl August Schwörke, mit seiner Frau Johanne Aline und mehreren seiner 14 Kinder lebte.