Sangerhausen/MZ - Ein fünfjähriger Junge ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall im Sangerhäuser Stadtteil Südwest so schwer verletzt worden, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Wie die Polizei am Freitag auf Anfrage mitteilte, war das Kind gegen 18.10 Uhr plötzlich zwischen parkenden Autos hindurch auf die Wilhelm-Koenen-Straße gelaufen.

Dabei sei es von einem Pkw erfasst worden, der aus Richtung Karl-Liebknecht-Straße die Koenenstraße befuhr. Dessen Fahrer habe noch eine Vollbremsung eingeleitet, den Frontalzusammenstoß mit dem Jungen aber nicht verhindern können.

Der Fünfjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle geflogen, wo er behandelt wird. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Bereich um die Unfallstelle zeitweise gesperrt.