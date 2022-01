Schwerer Unfall auf A38: Kleintransporter kollidiert nahe Wallhausen mit Schilderwagen

Die Bergungsarbeiten zwischen Helmetal-Nord und Roßla waren am Montagnachmittag abgeschlossen.

Bei einem Unfall auf der A38 bei Roßla ist am Montagnachmittag eine Person leicht verletzt worden.

Wallhausen/MZ - Nach dem schweren Unfall auf der Südharz-Autobahn am Montagnachmittag konnte die Fahrbahn aufgrund der Aufräumarbeiten erst in den Abendstunden wieder freigegeben werden. Augenzeugen sprachen von kilometerlangen Staus in Richtung Göttingen.

Bereits gegen 13.30 Uhr war laut Polizei nahe Wallhausen der Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger auf einen Schilderwagen der Autobahn GmbH aufgefahren, der Mäharbeiten absicherte. Der Kleintransporter hatte einen Pkw auf dem Anhänger geladen. „Durch die Wucht des Aufpralls fiel das Auto vom Hänger und blieb auf der Fahrbahn stehen. Der Transporterfahrer wurde bei dem Unfall verletzt“, sagte Veit Richter, der Sprecher der Autobahnpolizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne derzeit noch nicht beziffert werden.

Sattelzug ist im Dezember ungebremst auf Schilderwagen aufgefahren

Erst Anfang Dezember hatte es einen ähnlichen Unfall auf dem gleichen Abschnitt der A 38 gegeben: Ebenfalls zwischen dem Rastplatz Helmetal-Nord und Roßla war ein Sattelzug offenbar ungebremst auf einen Schilderwagen der Autobahn GmbH aufgefahren.

Der Lkw mit Anhänger stand im rechten Fahrstreifen und sollte so eigentlich einen liegengebliebenen Laster absichern. Der 66 Jahre alte Fahrer des aufgefahrenen Sattelzugs wurde bei der Kollision schwerstverletzt. Der Sachschaden wurde von der Autobahnpolizei mit 260.000 Euro angegeben. Die Autobahn Richtung Göttingen war ebenfalls stundenlang gesperrt. Es gab auch damals lange Staus.