Schweine artgerecht halten - Landwirt aus Hohlstedt macht es vor

Was Thomas Probst in Hohlstedt mit seinen Schweinen anstellt, damit es ihnen gut geht und ihr Fleisch hochwertig ist.

Im Kälbertal in Hohlstedt fühlen sich die freilaufenden Schweine von Thomas Probst sauwohl.

Hohlstedt/MZ - Dem Fleisch aus dem Supermarkt sieht man kaum an, unter welchen Lebensbedingungen das Tier gehalten wurde, und so wissen die meisten Verbraucher gar nicht, dass 98 Prozent des konsumierten Fleisches aus Massentierhaltung stammen - es sei denn sie lesen die kleingedruckten Hinweise auf der Verpackung. Aber Tierhaltung geht auch artgerecht. Das beweist Thomas Probst auf seinem Hof im Kälbertal in Hohlstedt, auf dem freilaufende Schweine leben.