Schüler der Berufsbildenden Schulen haben in Sangerhausen ihre Abiturzeugnisse erhalten

Sangerhausen/MZ - Die Schüler und Schülerinnen der Abschlussklasse der Berufsbildenden Schulen in Sangerhausen haben am Freitagnachmittag ihre Abiturzeugnisse erhalten. „Ich bin emotional sehr angespannt. Es war eine schöne Zeugnisübergabe“, sagt Ines Storch, Schulleiterin der Berufsbildenden Schulen Mansfeld-Südharz. Es habe viele Tränen in den Augen der Schülerinnen und Schüler gegeben. „Das zeigt auch, wie wir gemeinsam arbeiten an dem beruflichen Gymnasium über diese drei Jahre.“

Der Unterschied zu allgemeinbildenden Gymnasien sei die enge Verbundenheit mit den Schülern. „Wir sind nicht so groß. Wir haben nicht so große Klassen. Wir sind zweizügig mit Ingenieurwissenschaften sowie Gesundheit und Soziales. Die Jugendlichen lernen sich hier neu kennen und haben ideale Bedingungen, sich auch in den Pausen und den Freistunden hier aufzuhalten“, so die Schulleiterin. Das schweiße zusammen. „Das wurde heute auch ganz deutlich, dass sich da viele Freundschaften entwickelt haben und die Jugendlichen reifer geworden sind.“ Man arbeite zudem auf Augenhöhe mit den Schülern, die überwiegend von der Realschule auf das berufliche Gymnasium gewechselt seien.

Umstellung auf Online-Unterricht war eine Herausforderung

Neben der Auszeichnung für die Jahrgangsbesten habe man auch den Pokal für besonderes Engagement überreicht. „Da zählen nicht die Zensuren, sondern die Person. Häufig werden die Besten ausgezeichnet, aber es gehen diejenigen unter, die sich besonders quälen und durchackern müssen und die in verschiedenen Bereichen nicht so gute Startvoraussetzungen hatten“, so Storch. „Diese Schüler zu begleiten und sich zu freuen, wie sie sich bei uns entwickeln, das ist uns wichtig bei der Auszeichnung mit dem Pokal für besonderes Engagement.“ Die soziale Kompetenz sei dabei sehr wichtig.

Die Umstellung auf den Online-Unterricht während der Corona-Pandemie sei teilweise schwierig gewesen. „Die Jugendlichen haben es gemerkt. Auch für uns Lehrer war es nicht immer einfach. Jede Umstellung ist auch ein bisschen mit Ängsten verbunden, aber zurückblickend kann ich sagen, dass wir mit dem zufrieden sind, was wir erreicht haben“, so die Schulleiterin.

Insgesamt sei es wichtig, „dass jeder Schüler für sich einen Weg findet, der gut durchdacht und verantwortungsbewusst ist. Dieser sollte auch genommen werden, unabhängig davon, ob es ein leichter oder schwerer Weg ist“, so Storch. Man versuche, mit den Jugendlichen daran von Anfang an zu arbeiten. „Wir versuchen, die Schüler stark zu machen und ihnen bei der Entwicklung zu helfen“, so die Schulleiterin.