SANGERHAUSEN/MZ - „Die Gründe für Überschuldung sind vielfältig“, sagt Petra Kotzur von der Arbeits- und Bildungsinitiative Sangerhausen (ABI). „Kein Fall ist wie der andere.“ Die Juristin ist eine von vier ABI-Beraterinnen, die Betroffenen aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt in der Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung helfen. Sie haben schon jetzt viel zu tun: „Die Kapazitäten sind in allen Beratungsstellen ausgeschöpft, ein Mehr an Fällen wäre nicht zu bewältigen.“