Schulbus kommt nicht - 56 Schüler in Südharz warten vergeblich an der Haltestelle

Eltern in der Gemeinde Südharz sind aufgebracht: 56 Grundschüler haben vergeblich auf den Schulbus gewartet. Warum die Schüler nicht zur Schule gefahren wurden und was die VGS dazu sagt.

Südharz/MZ - Für mehrere Dutzend Grundschüler hat der Start in die neue Schulwoche mit einer Panne begonnen. „Montagfrüh ist der Schulbus nach Roßla nicht gefahren“, berichtete Questenbergs Ortsbürgermeister Norbert Volknandt (Questenverein) in der Gemeinderatssitzung. So etwas sei ärgerlich, dürfe nicht passieren und müsse aufgeklärt werden.