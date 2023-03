Ein Bus ist am frühen Morgen des 9. März am glatten Pfaffenberg in Lengefeld hängen geblieben.

Lengefeld. - Der Schneefall in der Nacht zum Donnerstag hat in Mansfeld-Südharz vereinzelt zu Problemen auf den Straßen geführt. In Lengefeld ist ein Bus der Verkehrsgesellschaft Südharz am frühen Morgen in der leicht ansteigenden Straße am Pfaffenberg auf der glatten Fahrbahn hängen geblieben. Vor dem Bus hatte ein Pkw gebremst, so dass er ebenfalls bremsen musste. Danach kam der schwere Bus auf dem schneeglatten Untergrund nicht mehr in Gang.