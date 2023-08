Für über 1.000 Kinder in Mansfeld-Südharz beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Doch was erwartet die Erstklässler zu Beginn des Schuljahres?

Einschulung in Mansfeld-Südharz

Symbolfoto - 1.069 Kinder werden in diesem Jahr im Landkreis eingeschult. Im vergangenen Jahr waren es noch 1.085 gewesen.

Sangerhausen/MZ - Zuckertüten, Geschenke und Vorfreude, das dürfte bei den meisten Abc-Schützen an diesem Samstag dominieren. Für sie steht mit der Einschulung der große Tag an, ab Montag beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Doch was kommt auf die Schüler nun genau zu?