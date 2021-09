Sangerhausen/MZ - Aus mehreren Schrottcontainern Am Brandrain in Sangerhausen ist zu unterschiedlichen Zeiten der Inhalt entwendet worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Es liegen erste Erkenntnisse zu den Tatverdächtigen vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.