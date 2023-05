Sangerhausen/MZ - „Ich möchte meine nächste Rede von der KI schreiben lassen!“ Die Botschaft von Karina Kaiser an den Datenschutzbeauftragten Alexander Dobert war damit klar formuliert. Aber Kaiser wäre nicht Kaiser, wenn sie aus ihrer eigenen Neugier nicht gleich auch eine spontane Weiterbildung für den Vorstand des Kreisseniorenrates stricken würde.

So gab Dobert, der sich seit Jahren für die großen und kleinen IT-Probleme des Kreisseniorenrates verantwortlich fühlt, am Montagnachmittag im Beratungsraum über der Mammuthalle eine spontane Weiterbildung zum Thema „Künstliche Intelligenz“, kurz KI.

Was kann die Künstliche Intelligenz?

Was kann die Künstliche Intelligenz denn eigentlich schon, das war natürlich neben der Frage, wie man sie denn für sich nutzbar machen kann, die wohl wichtigste und brennendste Frage. Von selbstständigem Denken sei die KI wohl noch Jahre, gar Jahrzehnte entfernt, erläuterte Dobert.

Allerdings lerne die KI mit jeder neuen Information und jeder neuen Frage, die in die Cloud (englisch für Wolke) geladen werde. Aber das sei nicht mit dem Lernen eines Menschen vergleichbar. Vielmehr handele es sich bei den Prozessen, die in der KI ablaufen, um Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und natürlich hänge es davon ab, wie populär ein Thema sei und wie oft danach gefragt werde.

Dabei könne die KI durchaus brauchbare Texte und Mails verfassen und somit die Arbeit auch des Kreisseniorenrats erleichtern. Aber sie habe auch Grenzen. So sei ihr Wissensstand etwa auf dem Stand vom Oktober 2021, erläuterte Dobert, und dass sie aktuelle Ereignisse also weder kenne, noch einordnen könne. Sie gebe keine Quellen ihrer Informationen an und ist auch mit Meinungsäußerungen überfordert. Dobert: „Korrekturlesen eines Textes ist aber kein Problem für sie.“

Praxistest folgt

Dem Datenschutzbeauftragten war es wichtig, darauf hinzuweisen, dass auch die KI natürlich nicht mit sensiblen Daten gefüttert werden sollte, denn was einmal im System sei, das sei dann auch darin für die Ewigkeit gespeichert. Mit Sicherheit wird sich die KI alsbald besser mit Seniorenthemen und speziell dem Kreisseniorenrat Mansfeld-Südharz auskennen, wenn die erste Vorstandsrede ein Erfolg werden sollte und die KI dann häufiger zurate gezogen wird.

Denn ob wirklich die KI den nächsten Vorstandsbericht für den Kreisseniorenrat verfassen wird, steht außer Frage. Schließlich ließ sich Kaiser genaustens erläutern, mit welchem Wissen man die KI füttern muss, dass die Rede auch sinnvoll wird und welche sensiblen Daten man erst später ohne Zutun der KI ergänze.

Joachim Acker, er gehört dem Vorstand des Kreisseniorenrats an, ist darauf genauso gespannt, wie alle anderen, die sich an diesem Montagnachmittag weiterbildeten. Um eins bat Acker aber mit einem Augenzwinkern: „Die Rede darf nicht länger als zwei Stunden sein.“