Gewichtheben Zwei Vorfälle bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Sangerhausen sorgen für Aufregung

Bis zu den letzten drei Hebern, die am Samstagnachmittag bei den Deutschen Jugendmeisterschaft im Gewichtheben an die Hantel traten, verliefen die Wettkämpfe in Sangerhausen nach Plan. Doch dann gab es gleich zwei Vorfälle, die für Aufregung und ratlose Gesichter sorgten.