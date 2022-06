Scholl-Gymnasium in Sangerhausen zeigt Fairtrade-Ausstellung

Noch bis zum 30. März sind im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sangerhausen Plakate zum Thema Fairtrade ausgestellt. Damit will die Stadt, die das Zertifikat „Fairtrade-Stadt“ anstrebt, auf das Thema aufmerksam machen.

Sangerhausen/MZ - Wer in diesen Tagen im Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sangerhausen zugegen ist, wird sie schon bemerkt haben: Sieben Plakate, die sich rund um das Thema Fairtrade - also fairen Handel - drehen. Auch dies stellt einen kleinen Baustein dar, um das Thema in Sangerhausen bekannter zu machen. Noch bis zum 30. März sind die Tafeln zu sehen. Sie werben unter anderem dafür, die Kinderarmut zu verringern, sich für die Geschlechtergleichbehandlung einzusetzen, dem Klimawandel entgegenzutreten oder auch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu stärken.