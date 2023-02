Hinrichtung der Geschwister Scholl Scholl-Gymnasium in Sangerhausen erinnert mit Theaterstück an Jahrestag

Am kommenden Mittwoch jährt sich der Tag, an dem Hans und Sophie Scholl und ihr Freund Christoph Probst zum Tode verurteilt und innerhalb weniger Stunden hingerichtet wurden, zum 80. Mal. Mit einem Theaterstück wollen die Schüler an das Geschehen erinnern.