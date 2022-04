Schokolade oder Schönheit - In Sangerhausen kann man herausfinden, was das wahre Glück ist

Sangerhausen/MZ - Was ist Glück? In diesen Tagen hat mancher vielleicht einen völlig neuen Blick auf diese philosophische Frage gefunden. Was Glück für die Menschen allgemein und für Museumsleute im Besonderen bedeutet wird in der Mitmachausstellung „Glück. Vom Sammeln und Teilen“ erkundet, die am 9. April um 15 Uhr im Spengler-Museum Sangerhausen eröffnet wird.