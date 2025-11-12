Der Autohof in Sangerhausen verfügt ab sofort über drei neue Schnellladesäulen mit sechs Anschlüssen. Das Angebot des Stuttgarter Nobelherstellers steht auch Fahrern anderer Fabrikate offen.

Schnellladen am Schnittpunkt von A38 und A71: Mercedes-Benz eröffnet Ladepark in Sangerhausen

Zwei der drei Ladesäulen von Mercedes im Autohof an der Autobahnabfahrt Sangerhausen-Süd.

Sangerhausen/MZ. - Es gibt sie bisher beispielsweise in Berlin, in Köln oder in Stuttgart – und jetzt auch in Sangerhausen: Der Autohersteller Mercedes-Benz hat auf dem Gelände des Autohofs nahe der Autobahnanschlussstelle Sangerhausen-Süd einen eigenen Ladepark für Elektroautos eröffnet.