Schnelles Internet in Mansfeld-Südharz Größtes Projekt in Sachsen-Anhalt - Spatenstich für Breitbandausbau in Berga

5.000 Haushalte des Landkreises Mansfeld-Südharz profitieren vom Glasfaser-Ausbau,der in Berga begann. Das Netz ermöglicht eine Datenübertragung von einem Gigabit pro Sekunde. Was beim größten derartigen Projekt in Sachsen-Anhalt genau geplant ist.