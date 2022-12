Schlossteich in Grillenberg wird saniert

Die Stadt plant umfangreiche Arbeiten im Ortsteil Grillenberg. Wann sie beginnen und was sie kosten sollen.

Grillenberg - Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) hatte die Pläne bereits bei einer Bürgerversammlung im Mai angekündigt. Jetzt geht es langsam los: Der nahe des Waldbads in Grillenberg gelegene, rund 6.000 Quadratmeter große Schlossteich soll in den nächsten Monaten saniert werden. Der städtische Hauptausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung bereits die Planungsleistungen für das Projekt vergeben.