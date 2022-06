Schlangen vor Tankstellen in MSH - Sprit teilweise 30 Cent billiger

An den Tankstellen musste man sich am Mittwoch teilweise anstellen.

Sangerhausen/MZ - Schlange stehen, um zu tanken - das gab es lange nicht mehr. Doch am Mittwochmorgen ist es mancherorts in Mansfeld-Südharz genau dazu gekommen. Egal ob in Sangerhausen, Eisleben oder Hettstedt - die Nachfrage war groß. „Heute Morgen haben die Leute bei uns Schlange gestanden“, bestätigt auch Regine Geilert, Stationsleiterin bei der Sprint-Tankstelle in Hettstedt. „Es war auf jeden Fall mehr los als sonst und ich denke auch, dass das noch bleiben wird“, sagt sie.