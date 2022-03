Schlägerei zwischen mehreren Personen in Sangerhausen: 41-Jähriger wird mit Flasche an Kopf getroffen

Die Polizei wurde am Montagabend zu einer Schlägerei in Sangerhausen gerufen.

Sangerhausen/MZ - Am Montagabend gegen 21 Uhr wurde eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor einem Supermarkt in der Karl-Liebknecht-Straße in Sangerhausen gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete eine männliche Person. Nach ersten Angaben hat ein 41-Jähriger nach einem Streitgespräch eine Flasche an den Kopf bekommen.

Eine medizinische Versorgung musste nicht erfolgen. Der Auslöser des Streites ist nicht bekannt. Auch gibt es noch keine Angaben zu weiteren Tatbeteiligten, heißt es dazu aus dem Polizeirevier. Entsprechende Ermittlungen zu der Auseinandersetzung laufen.