Verblasstes Rosarium Schildbürgerstreich an der A38: Warum die alten Tafeln nicht ausgetauscht werden

Die Touristen-Hinweise an der A38 sind kaum noch lesbar. Doch die Tafeln, die unter anderem für das Rosarium in Sangerhausen werben, können nicht so einfach ausgetauscht werden. Jetzt wird es teuer.