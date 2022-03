Scheibenwischer von zehn parkenden Pkw in Sangerhausen demoliert - Polizei hat erste Hinweise

Die Polizei sucht in Sangerhausen nach einem Mann mit schwarzen Kapuzenpullover, der Scheibenwischer an parkenden Autos abgerissen haben soll.

Symbolfoto - Nachdem an parkenden Autos die Scheibenwischer abgerissen wurden, liegen der Polizei erste Hinweise vor.

Sangerhausen/MZ - Zu dem Randalierer, der am frühen Sonntagmorgen in der Koenenstraße die Scheibenwischer von zehn geparkten Pkw abgerissen oder verbogen hat, liegen erste Hinweise vor. Es soll sich bei ihm um einen Mann mit schwarzem Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose handeln. Er sei von Zeugen gegen 0.45 Uhr gesehen worden, als er von der Koenen- in Richtung Liebknechtstraße lief.

›› Weitere Hinweise an das Revier unter: 03475/67 02 93