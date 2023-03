Laut einem Aufruf in den sozialen Medien, wollten sich Klimaaktivisten in Sangerhausen auf die Straße kleben. Doch niemand kam...

Knapp 30 Menschen warteten am Mittwochnachmittag an der Alten Promenade auf die Protestler, die nicht kamen.

Sangerhausen/MZ - Die Polizei war vor Ort, etwa 30 Schaulustige auch: Eine Nachricht in sozialen Netzwerken hat am Donnerstagnachmittag nahe der Goetheschule an der Alten Promenade in Sangerhausen für einen kleinen Menschenauflauf gesorgt.