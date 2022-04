Schäffner zündet den Turbo - VfB Sangerhausen gewinnt bei Edelweiß Arnstedt

Angreifer des VfB Sangerhausen trifft im Verbandsliga-Kreisderby bei Edelweiß Arnstedt viermal in die Maschen und stürmt an die Spitze der Torjägerliste

Arnstedt/MZ - Statt der wie üblich rund 40 Kilometer, die der Tross des VfB Sangerhausen zum Spiel der Fußball-Verbandsliga bei Edelweiß Arnstedt fahren musste, waren es diesmal aufgrund einer Umleitung noch einige Meter mehr. Vielleicht lag es daran, dass der Edelweiß-Fluch für die Sangerhäuser das lang ersehnte Ende nahm. Zehnmal waren sie in der Vergangenheit in Arnstedt zu Gast, ebenso oft kehrten sie ohne Sieg in die Kreisstadt zurück.