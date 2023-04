Warum das Ordnungsamt in Sangerhausen die Rettungskräfte alarmiert hat.

Schafe sorgen für Großeinsatz der Feuerwehr in Sangerhausen

Die Freiwillige Feuerwehr Sangerhausen im Einsatz an der Riestedter Straße.

Sangerhausen. - Gefahr im Verzug - mit dieser Begründung ist am Ostersamstag gegen 13 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Sangerhausen zum Einsatz an der Riestedter Straße angefordert worden. Auf Höhe der Aral-Tankstelle seien Schafe unterwegs, die auf die Fahrbahn zu laufen drohten, hieß es. Die Feuerwehrleute machten sich darauf gefasst, die Tiere möglicherweise einfangen zu müssen. Vor Ort stellte sich aber heraus, dass die Schafe nur auf einer Wiese neben der Straße standen, so dass der Einsatz abgebrochen wurde.