Sattelzug stürzt auf L 234 zwischen Hayn und Wolfsberg in den Graben

Hayn/Wolfsberg - Aus noch unbekannter Ursache ist am Dienstagvormittag dieser Sattelzug auf der Landesstraße 234 zwischen Hayn und dem Abzweig Wolfsberg umgekippt. Der Unfall passierte am Ausgang einer Kurve. Die Insassen blieben unverletzt. Sie konnten das Fahrerhaus selbstständig verlassen. Am Fahrzeug entstand offenbar hoher Sachschaden. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Dietersdorf, Rottleberode, Hayn und Roßla mit 23 Wehrleuten im Einsatz. Das Fahrzeug soll nun aufgerichtet und abgeschleppt werden. Was der Lkw geladen hat, ist unklar. Die Straße ist derzeit halbseitig gesperrt.