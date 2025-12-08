weather wolkig
  4. Deutsche Stiftung Denkmalschutz hilft Martinsrieth: Sankt Martin in Martinsrieth bekommt Geld für die Sanierung der Kirchenempore

Die Kirchengemeinde in Martinsrieth kann sich über eine finanzielle Zuwendung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz freuen. Was damit im fünften Bauabschnitt gemacht werden soll.

Von Steffi Rohland 08.12.2025, 18:00
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt den fünften Bauabschnitt in der Sankt-Martin-Kirche in Martinsrieth. Das freut Kirchenvorstand Gerald Rüdiger.
Martinsrieth - Man könnte fast meinen: Es war ein Nikolausgeschenk für Sankt Martin, als die Mitteilung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) zur finanziellen Unterstützung der Kirche in Martinsrieth kam.