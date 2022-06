Sangerhäuserin zaubert schöne Kunstwerke aus Holz und Beton - Mit Gewinnspiel

Sangerhausen/MZ - Kein Zweifel - dieser ganz besondere Werkstoff hat es ihr einfach angetan. „Wenn ich meine Säge anhabe und dann dieser Geruch von frisch geschnittenem Holz in der Luft liegt - das ist einfach fantastisch“, sagt Janine Kreische. Aus dem natürlichen Material und auch aus Beton zaubert die 37-Jährige Geschenke und Dekoartikel, die gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit gefragt sind. Beim Adventsshopping in der Sangerhäuser Innenstadt hat sie am Freitag eine Verkaufshütte in der Kylischen Straße belegt und ihre Kreationen angeboten.

