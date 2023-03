Sangerhausen/MZ - Vergangenes Wochenende hat sie noch mit der Jungen Philharmonie Mansfeld-Südharz geprobt und ein tolles Konzert gespielt. Fürs kommende Wochenende ist Lara Maria Schaefer schon wieder musikalisch ausgebucht. Beim Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ tritt die Gymnasiastin aus Sangerhausen gleich in zwei Kategorien an: Am Samstag in Magdeburg als Solistin am Klavier und Sonntag in Halle am Violoncello – im Duo mit Til Schöppe in der Sparte „Neue Musik“.

